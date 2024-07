Allan: ‘Não vejo a hora de entrar no Nilton Santos e jogar pelo Botafogo’

Volante, ex-Napoli e Seleção Brasileira, desmente rumores que o colocavam no Vasco por conta de sua ligação com o meia Coutinho

Novo reforço do Botafogo, o volante Allan recebeu, enfim, a camisa 28 das mãos do head scout do clube, Alessandro Brito, em sua apresentação oficial no Mais Tradicional. Nesta terça-feira (2), no Estádio Nilton Santos, o reforço falou sobre a emoção de usar a camisa do time pelo qual torceu na infância.

“É uma emoção diferente. Quando criança, tive a oportunidade de ir ao Maracanã pela primeira vez ver um Botafogo x Bangu pelo Campeonato Carioca, com 10 ou 11 anos. Não vejo a hora de entrar no Nilton Santos como jogador do Botafogo, sentir a adrenalina de jogar com a camisa do time que sou torcedor e trazer alegria para os torcedores”, afirmou o jogador.