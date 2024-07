Zagueiro esquece proposta milionária: ‘Focado 100% no Cruzeiro’

O Cruzeiro recebeu uma sondagem nos últimos dias pelo zagueiro João Marcelo. O Krasnodar, da Rússia, chegou a tentar conversar com a Raposa sobre o jogador, no entanto, não deu sequência no diálogo por causa do lado celeste da história.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O defensor, por sua vez, prefere esquecer o assunto. Após a derrota da Raposa para o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, ele falou sobre o interesse do time russo.