Werton ‘capta’ mensagem de Tite, entra bem e impressiona torcedores

Se por um lado Lorran recebeu criticas dos torcedores do Flamengo na partida contra o Cruzeiro, por outro Werton, também Garoto do Ninho, foi muito bem em campo contra o time mineiro. O jovem entrou no confronto já na reta final do segundo tempo e deu conta do recado, recebendo elogios de rubro-negros e do técnico Tite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Werton entrou em campo aos 34 minutos da segunda etapa, no lugar do Bruno Henrique. O atacante, aliás, com muita personalidade, cumpriu o seu papel com excelência. Com a vantagem no marcador, ele exerceu uma função muito mais defensiva do que ofensiva. Quando recuperava a bola, teve a maturidade para conseguir controlá-la e, em alguns vezes, sofrer a falta.