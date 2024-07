Welington fica livre para assinar pré-contrato e pode deixar o São Paulo

Lateral entra nos seus últimos seis meses de contrato e pode deixar o Tricolor de graça no final do ano. Clube ainda tenta uma renovação

Nenhum dos lados crava o fim das conversas para uma renovação, mas é de consenso das duas partes que os valores pedidos pelo jogador e oferecido pelo clube estão muito distante um do outro. O presidente Júlio Casares ainda acredita em um final feliz para o Tricolor, mas, no momento, a novela caminha para uma saída do lateral.

Aliás, as conversas para renovar seu contrato vem gerando muita polêmica dentro do São Paulo. Há uma diferença de valores entre o que o empresário do atleta pede e o que o clube atualmente oferece. Segundo Carlos Belmonte, os valores pedidos são ”irreais”. O jogador teria recusado cinco propostas para estender o vínculo até aqui.

Titular do São Paulo nesta temporada, o lateral-esquerdo Welington pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o clube de graça no final do ano. O jogador tem vínculo com o Tricolor até o dia 31 de dezembro de 2024 e tem negociações para renovações paralisadas neste momento.

“Ainda esperamos a renovação do Welington. É um grande valor, esperamos que renove. Não está fácil, mas o técnico já falou, nossa área de futebol já vez inúmeras reuniões. Eu já participei. Aguardamos que possamos ter o Welington. Se não tiver, vai cumprir o contrato e vamos ter que trazer uma opção”, disse Casares.

De acordo com o balanço financeiro tricolor, publicado em abril, o clube detém 100% dos direitos econômicos do lateral, mas pode vê-lo partir sem receber nada por isso. Contudo, caso não renove, o São Paulo não tem a intenção de liberar o jogador antes do final do contrato, fazendo com que ele seja uma opção para técnico Luis Zubeldía até o final do ano ou até encontrar um substituto.

São Paulo atrás de uma peça de reposição para Welington

Com uma possível saída de Welington, o São Paulo conta apenas com o jovem Patryck como opção para a lateral-esquerda. Contudo, ele ainda é visto como inexperiente e com muito a evoluir. Assim, uma peça de reposição é vista como crucial.