Santos não perde para a Chapecoense há seis anos

A última vez que a Chapecoense venceu o Santos, aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2018. Na ocasião, a equipe alviverde venceu por 1 a o, com gol de Leandro Pereira, em plena Vila Belmiro. Desde então, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades e o Peixe venceu todas as vezes.

O Santos encara a Chapecoense nesta segunda-feira (1), às 19h, na Vila Belmiro, pela 13° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta voltar a zona de classificação para a elite do futebol nacional e para isso aposta no bom retrospecto contra o adversário. Afinal, o Alvinegro Praiano não perde para os catarinenses há seis anos.

Aliás, o último encontro aconteceu em 2021, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos venceu a Chapecoense por 2 a 0, com gols de Marinho, cobrando pênalti, e Marcos Guilherme. Ao todo, são14 jogos entre as equipes, com nove vitórias do Peixe, três vitórias dos catarinenses e outros dois empates.

Assim, se baseando neste retrospecto, o Santos tem uma grande oportunidade para voltar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Peixe, hoje sexto colocado com 19 pontos, precisa vencer a Chapecoense. E a Vila Belmiro é uma aliada neste momento: em 11 partidas disputadas no ano, foram nove vitórias, um empate e apenas uma derrota no estádio.

Um provável Santos para o duelo contra a Chapecoense tem: Gabriel Brazão; Aderlan (JP Chermont), Gil, Jair (Joaquim) e Rodrigo Ferreira; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Furch e Otero.