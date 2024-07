Romênia x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções das oitavas de final da Eurocopa 2024 continuam nesta terça-feira (2). Romênia e Holanda disputam a penúltima partida da primeira fase do mata-mata, às 13h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, em um dos confrontos com maior disparidade técnica entre as seleções.

Como chega a Romênia

A Romênia vai disputar o seu primeiro mata-mata de Eurocopa após 24 anos e vai tentar surpreender os holandeses para fazer história na competição. Ao mesmo tempo, a seleção chega embalada após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo E, em uma chave formada com Bélgica, Eslováquia e Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, o time comandado pelo técnico Edward Iordanescu terá uma baixa para o jogo decisivo desta terça-feira. O lateral-esquerdo Nicusor Bancu está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e deve ser substituído por Vasilo Mogos. Contudo, Marin está recuperado de um problema muscular e volta a estar à disposição do treinador.