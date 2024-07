Rodrigo deixa o Vasco e assina com o Bandirmaspor, da Turquia

Clube turco anuncia a contratação do volante, de 22 anos, que estava fora dos planos do Cruz-Maltino acertou sua rescisão de contrato

Após acertar a rescisão de contrato com o Vasco, Rodrigo, de 22 anos, já tem um novo destino na carreira. Afinal, o volante acertou sua ida para o Bandirmaspor, da Turquia. O clube, inclusive, já fez o anúncio oficial, com a assinatura de contrato por três temporadas.

Vale lembrar que o atleta tinha contrato com o clube carioca até novembro de 2025, porém estava fora dos planos para a sequência da temporada. Nos primeiros meses do ano, quando a equipe disputava o Campeonato Carioca, o volante treinou separadamente do restante do elenco.