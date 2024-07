Renato Gaúcho frisa importância da vitória do Grêmio: ‘Valeu a entrega do grupo’

Mesmo que o desempenho não tenha sido animador para a torcida, o Tricolor Gaúcho voltou a vencer após mais de dois meses. Ou seja, a delegação retorna a Porto Alegre com mais esperança. Inclusive, o comandante crê em um crescimento no rendimento do time para os próximos compromissos.

Respiro! O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após sete rodadas. Isso porque o Imortal superou o Fluminense por 1 a 0 , no estádio Centenário, em Caxias do Sul, no último domingo (30). Assim, o técnico Renato Gaúcho, frisou a relevância deste resultado positivo para a equipe.

“O mais importante foi o resultado que conquistamos. Era importante a vitória independente do esquema. Valeu a entrega do time. O Grêmio sempre esteve superior ao adversário. Criamos no primeiro tempo e não fomos felizes. Fizemos o gol depois e controlamos o jogo. Mais importante foi a entrega do grupo e os três pontos. Volta a confiança para o grupo”, apontou Renato Gaúcho.

Grêmio volta ao estado gaúcho

Aliás, esta partida representou o retorno do Imortal a solo gaúcho depois de 40 dias com treinos e compromissos em sedes provisórias. Renato vê com otimismo essa mudança, pois acredita que marca a retomada da normalidade. Assim, o técnico analisa como um ponto essencial para o restante da temporada.

“O importante é os jogadores terem voltado a suas famílias. É fundamental o carinho dos torcedores. Agora os jogadores vão encontrar suas famílias quando voltar. Quem não quer o carinho da família, da torcida? Isso faz diferença e hoje já começou a fazer a diferença. As coisas vão continuar melhorando jogando no nosso estado e com o torcedor do lado”, complementou.