Real Madrid planeja apresentar Mbappé dois dias após final da Eurocopa

Craque passa a ser, oficialmente, jogador da equipe merengue, porém está na disputa do torneio continental com a camisa da França

Com a chegada de julho, Kylian Mbappé é oficialmente jogador do Real Madrid no papel. No entanto, a torcida merengue terá que esperar mais um pouco para acompanhar de perto o novo atleta de seu estrelado elenco. Afinal, o atacante segue com a França na disputa da Eurocopa 2024.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o clube marcou para 16 de julho, dois dias após a final do torneio continental a apresentação oficial do craque francês. Nesta segunda-feira (1), o atleta entra em campo com a França para medir forças com a Bélgica pelas oitavas de finais, às 13h (de Brasília), em Dusseldorf.