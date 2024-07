Pedro, do Flamengo, se emociona com homenagem: ‘Especial’

Após uma vaquinha nas redes sociais, torcedores rubro-negros levantam duas bandeiras do atacante no Maracanã

No último domingo (30/06), o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã e permaneceu na liderança do Brasileirão. O jogo teve um sabor especial para Pedro. O atacante demonstrou muita categoria e marcou um gol no primeiro tempo. Além disso, ele recebeu também uma homenagem especial da torcida nas arquibancadas.

LEIA MAIS: Héroi do Flamengo, Fabrício Bruno brinca com lei do ex e enaltece grupo