Palmeiras x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Palmeiras e Corinthians jogam nesta segunda-feira (1/7) fechando a 13ª rodada do Brasileirão. O duelo será no Allianz Parque e a bola começa a rolar a partir das 20h (de Brasília). O Verdão está na quarta colocação, com 23 pontos e assume a vice-liderança se vencer. Enquanto isso, o Timão é o penúltimo colocado, com nove pontos e tenta sair do Z4, o que conseguirá em caso de vitória. A Voz do Esporte preparou uma supercoberura para este grande clássico, com a transmissão começando bem antes, às 18h30, com o tradicional pré-jogo com todas as informações sobre as equipes, sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração.

A cobertura deste dérbi sensacional ainda contará com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Não deixe de conferir Palmeiras x Corinthians com a Voz do Esporte, premiada como a melhor mídia digital esportiva de 2023, ao lado do UOL, pela Acessp (Assosciação de Cronistas Esportivos de São Paulo).