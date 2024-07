Palmeiras vence o Corinthians e afunda o rival

Palmeiras foi superior na etapa final, soube aproveitar as oportunidades e conseguiu reassumir a vice-liderança do Brasileirão

Nesta quarta-feira (1º), o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0 no Allianz Parque, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Verdão saíram através Fabinho e Vitor Reis, ambos no segundo tempo. O placar levou o Alviverde aos 26 pontos, na vice-liderança. Já o Timão fica na penúltima colocação, com nove pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Palmeiras mede forças contra o Grêmio, em Caxias do Sul. Enquanto isso, o Corinthians encara o Vitória, na Neo Química Arena.

Primeiro tempo fraco

O Palmeiras até iniciou o jogo em cima, mas o Corinthians esfriou. Em cobrança de tiro de meta, falta ou lateral, o time de António Oliveira não se preocupava em repor e a bola quase não rolava. Quando resolveu jogar, o Timão apostou em Wesley, que na velocidade e esperteza, ganhou a bola de Marcos Rocha, invadiu a grande área e só não marcou o gol graças a defesa de Weverton. Nos minutos finais, o Palmeiras conseguiu achar alguns espaços e assustou em chute de Flaco Lopez. Bem colocado, Matheus Donelli se esticou e salvou.