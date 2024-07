Palmeiras aumenta invencibilidade diante do Corinthians

Nesta segunda-feira (01), o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar aumentou a invencibilidade do Verdão em cima do seu maior rival. Atualmente, são oito jogos sem perder.

A última derrota do Palmeiras diante do Corinthians ocorreu em 2021. Na ocasião, o duelo na Neo Química Arena terminou 2 a 1 para o adversário. Naquela partida, o destaque foi Roger Guedes, que anotou os dois gols da vitória.