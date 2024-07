Neymar ostenta look de luxo e milionário em jogo da Seleção Brasileira

Neymar acompanhou o jogo da Seleção Brasileira em um camarote do Allegiant Stadium ao lado do jogador de basquete Jimmy Butler

Neymar está afastado dos gramados ainda tratando lesão no joelho esquerdo. No entanto, se ele não tem a oportunidade de dar show dentro das quatro linhas, fora dos gramados tem investido no visual.

O atleta usou vários acessórios que deixaram seu look caríssimo. Somente o relógio tinha custo de R$ 6.520.000,00 no total. O tênis também não era dos mais baratos: R$ 39.500,00.

Neymar acompanhou a partida em um camarote do Allegiant Stadium, em Las Vegas. Ele estava ao lado do jogador de basquete Jimmy Butler, do Miami Heat, e também com a modelo Winnie Harlow.

Veja os valores de todos os itens usados por Neymar

Boné: R$ 3.575,00

Óculos: R$ 3.950,00

Relógio: R$ 6.520 000,00

Camisa: R$ 6.098,00

Tênis: R$ 39.500,00

Total: R$ 6.573.123,00.