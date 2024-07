Narrador da Globo critica 1º tempo de Palmeiras e Corinthians e diverte web

O primeiro tempo entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque ficou devendo em termos de emoção para os dois lados. A falta de lances mais animados no clássico pelo Brasileirão acabou sendo avaliada por Milton Leite, narrador responsável pela partida no canal Premiere, do Grupo Globo.

Durante a transmissão, Milton Leite enfatizou a qualidade pouco atrativa do jogo para o telespectador.

“O jogo (Palmeiras x Corinthians) está ruim. Para quem está assistindo, está ruim – avaliou o experiente narrador”.