Milito espera por Vargas, mas Atlético ainda tem vários problemas para duelo contra o Flamengo

O Atlético já iniciou os trabalhos para o duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Gabriel Milito segue com vários problemas para a partida.

No empate do Galo com o Atlético-GO, o técnico Gabriel Milito teve 11 desfalques no total. São atletas nas seleções na disputa da Copa América, além de jogadores suspensos ou lesionados.