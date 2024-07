Gustavo Henrique pede ‘mais coragem’ ao Corinthians

O zagueiro Gustavo Henrique está insatisfeito com a postura do Corinthians nos últimos jogos. Após a derrota no clássico para o Palmeiras, nesta segunda-feira, o defensor pediu mais coragem para a equipe voltar a balançar as redes no Campeonato Brasileiro.

“Acho que fizemos igual o primeiro tempo, sabíamos que seria difícil no começo. Mas soubemos sofrer junto. Uma falta, na entrada da área que desvia e entra no gol. Depois mais um gol e fica difícil. Pedir apoio do torcedor, momento complicado. Ficar quieto, trabalhar e temos certeza que quinta vamos dar resposta”, disse antes de complementar.