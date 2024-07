Goiás x América MG: onde assistir, arbitragem e escalações

O Esmeraldino não vence há quatro rodadas, mas o resultado positivo o coloca no G4, enquanto a equipe mineira pode voltar à liderança na Série B

O Goiás, que já foi líder da Série B, hoje ocupa a nona colocação com 18 pontos,em 12 jogos. Assim, o técnico Márcio Zanardi revela que a pressão no clube é apenas externa. Caso vença, o Esmeraldino pode retornar ao G4.

O Goiás terá pela frente o América Mineiro nesta terça-feira (2), em jogo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O Esmeraldino não vence há quatro rodadas, enquanto o clube mineiro aspira retornar à liderança da competição e para isso precisa vencer o confronto.

Como chega o América:

O time mineiro não contará com o zagueiro Ricardo Silva e o atacante Felipe Azevedo, que não viajaram para o duelo contra o Esmeraldino. Comandado pelo técnico Cauan Oliveira, o Coelho tem três vitórias nos últimos cinco jogos e jogará para retomar a liderança. No momento, o time é o terceiro colocado com 22 pontos.

GOIÁS X AMÉRICA MG

Série B-2024 – 13ª rodada

Data e horário: 02/07/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro – Serrinha (GO)

GOIÁS: Tadeu; David Braz, Lucas Ribeiro e Edson (Messias); Marcão, Juninho (Gava), Luiz Henrique e Dieguinho; Thiago Galhardo, Paulo Baya (Regis) e Welliton. Técnico: Márcio Zanardi

América MG: Dalberson; Flávio (Wallisson), Júlio, Éder e Nicolas; Felipe Amaral, Alê e Juninho; Adyson, Fabinho e Brenner. Técnico: Cauan Oliveira

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)