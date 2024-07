França vence Bélgica e avança às quartas da Eurocopa 2024

A França está nas quartas de final da Eurocopa 2024. Nesta segunda-feira (1), os franceses contaram com o gol contra do zagueiro Vertonghen na reta final da partida para vencer a Bélgica por 1 a 0, na Arena Düsseldorf, e seguirem vivos na competição.

O jogo

França e Bélgica fizeram um primeiro tempo equilibrado, tiveram boas chances de marcar, mas foram para o vestiário com o placar zerado. Os franceses foram mais eficientes no ataque, tiveram mais posse de bola, especialmente no final do primeiro tempo. Dessa maneira, a equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps criou boas chances pelas laterais, mas Thuram não aproveitou os cruzamentos na área. Além disso, Tchouaméni também chutou forte duas vezes, mas não acertou o gol defendido por Casteels. No geral, a França foi um pouco melhor nos primeiros 46 minutos.

Na segunda etapa, o cenário foi parecido. A França tinha mais a posse de bola e levava perigo em jogadas de velocidade pelos lados do campo. Por outro lado, a Bélgica se fechou e viu De Bruyne e Lukaku sofrerem com a boa marcação dos franceses no ataque. Ao mesmo tempo, Mbappé desperdiçou uma boa oportunidade em finalização para fora. No entanto, após uma troca de passes da França no ataque, Kanté achou Kolo Muani na área, que finalizou para o gol. Assim, a bola desviou em Vertonghen e o zagueiro mandou para a própria rede.