Fluminense iguala sua pior sequência de derrotas na história do Brasileiro

O Fluminense não consegue reagir no Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe sofreu o sexto revés consecutivo na competição, desta vez para o Grêmio por 1 a 0, no Centenário, em Caxias do Sul. Com isso, o clube igualou sua pior sequência de derrotas consecutivas na história deste campeonato, que era de 2003.

Só em junho, o Tricolor teve um empate e seis derrotas, estufando a rede em apenas duas oportunidades, com nove gols sofridos. Além disso, teve sua meta vazada em todas as treze rodadas até aqui e segue na lanterna, com apenas seis pontos.