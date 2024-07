Fluminense encaminha acerto com o treinador Mano Menezes

Brazil's Cruzeiro team coach Mano Menezes gestures during a 2018 Copa Libertadores football match against Brazil's Flamengo at Mineirao stadium, in Belo Horizonte, Brazil, on August 29, 2018. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP) (Photo by DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images) Crédito: DOUGLAS MAGNO

Em meio à crise na temporada, com seis derrotas seguidas no Brasileirão, o Fluminense encaminhou a contratação de um novo treinador. Trata-se Mano Menezes, que aceitou a oferta tricolor nesta segunda-feira (1) e terá a missão de fazer a equipe, atual campeã da Libertadores, reagir e fugir da zona de rebaixamento. A informação é do portal “ge”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O intuito da diretoria do presidente Mário Bittencourt é uma mudança na filosofia de jogo, visto que o time ficou dois anos sob a batuta do estilo de Fernando Diniz. Apesar do sucesso, o elenco não conseguiu mais reencontrar o bom futebol da temporada passada, quando ergueu os troféus do Carioca, Libertadores e da Recopa Sul-Americana, este já em 2024.

Em entrevista coletiva da última terça-feira, o presidente Mário Bittencourt afirmou que a tendência era a continuidade de Marcão até o fim da temporada. No entanto, internamente avaliou a necessidade de uma nova rota para fortalecer o grupo e revigorar o ambiente e o lado psicológico dos jogadores. O perfil do novo comandante, portanto, é alguém que tenha um bom histórico na competição nacional e que seja experiente para facilitar a gestão do grupo. Para a atual gestão, Mano se enquadra neste perfil e também já teve sucesso na luta contra o rebaixamento à frente do Corinthians, recentemente. As conversas aconteceram no final de semana, e o treinador está disposto a aceitar o desafio. Em conversas com o presidente do clube, Paulo Angioni e Fred, mostrou as mudanças que acha necessária para fazer com que o elenco reencontrar o equilíbrio e reaja o mais rápido possível.