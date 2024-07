Fluminense anuncia contratação do técnico Mano Menezes

O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda-feira (1º), a contratação de Mano Menezes. O experiente treinador de 62 anos, que dirigiu a Seleção Brasileira e grandes clubes do futebol nacional, assinou vínculo com o Tricolor até o fim de 2024. Mano chega para substituir Fernando Diniz, demitido no último dia 24 de junho, e traz o auxiliar Sidnei Lobo consigo.

Mano Menezes iniciará seu trabalho, então, nesta terça-feira (2), quando se apresenta e comanda o grupo em treinamento no CT Carlos Castilho. Dessa forma, sua estreia deve acontecer na partida contra o Internacional, na quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.