Fabrício Bruno revela curiosidade em gol da vitória do Flamengo contra o Cruzeiro

O Flamengo conseguiu a vitória diante do Cruzeiro, no domingo, com um gol de jogada de bola parada, em cabeçada de Fabrício Bruno. O zagueiro, que tem a bola aérea como uma de suas melhores características, detalhou o posicionamento rubro-negro na cobrança de falta. Ele, aliás, afirmou que não era para ele ter ido na bola.

Fabrício explicou que essa jogada ensaiada é visando o David Luiz, com quem formou dupla de zaga. Mas, com o seu gol, ele revelou uma conversa que teve com o companheiro após balançar a rede.