Empréstimo de Moscardo chega ao fim; volante deixa o Corinthians rumo ao PSG

Jogador tinha contrato até o final de junho, e Timão não conseguiu a extensão do empréstimo. Atleta é esperado na França no dia 15 de julho

Chegou ao fim, nesta segunda-feira (1), a passagem de Moscardo pelo Corinthians. O jogador estava emprestado ao Timão pelo Paris Saint-Germain até o dia 30 de junho. Assim, ele se despede do clube onde foi revelado e vai se apresentar ao clube francês no dia 15 de julho para a pré-temporada europeia.

Moscardo foi emprestado ao Timão para se recuperar de cirurgia no pé esquerdo. Quando fazia exames para assinar com o PSG, o volante teve diagnosticado um problema no local e passou por uma operação para correção da lesão. Assim, ele fez sua recuperação no CT Joaquim Grava e também na Academia Aspetar, do Qatar, que serve ao PSG.