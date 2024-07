Dorival Júnior garante que não irá poupar jogadores pendurados

A Seleção Brasileira vai em busca da liderança do Grupo D da Copa América. Para isso, precisa vencer a Colômbia nesta terça-feira (2), às 22h (de Brasília). O técnico Dorival Júnior, em coletiva de imprensa na véspera do confronto, afirmou que não irá poupar jogadores pendurados com o cartão amarelo. Ou seja, a Canarinho vai com força máxima!

“Acredito que seja uma das melhores gerações dos últimos anos do futebol colombiano, com jogadores atuando em grandes equipes do futebol mundial com destaque, muitos deles dentro do nosso país, nessa condição de serem protagonistas. Não tenho dúvidas que teremos um jogo mais jogado, talvez não aberto, porque as equipes vão se preocupar defensivamente, mas acredito que será um jogo com boas perspectivas. Esperamos que possamos ter um melhor aproveitamento, já evoluindo naquele processo do primeiro amistoso para esse momento agora”, explicou o treinador brasileiro.

