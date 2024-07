Cruzeiro anuncia a contratação de Lautaro Díaz

O Cruzeiro anunciou oficialmente nesta segunda-feira (1) o atacante Lautaro Díaz, que estava no Independiente Del Valle, do Equador. O jogador argentino acabou aprovado nos exames médicos na Toca da Raposa e assinou contrato até o fim de 2028.

Desse modo, aos 26 anos, Lautaro Díaz é mais um reforço da Celeste que chega durante a temporada. Entre os mais conhecidos estão: O goleiro Cássio, o atacante Kaio Jorge e os meias Matheus Nascimento e Walace.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Muito contente. É uma felicidade enorme estar em um clube tão grande como o Cruzeiro. É muito lindo tudo isso. A torcida me mandou muitas mensagens antes de eu chegar, dizendo quererem que eu viesse. Muito contente e agradecido pela recepção de todos. Espero conseguir grandes coisas com o clube. Muito contente por abrirem as portas deste clube”, disse o jogador em uma postagem divulgada nas redes sociais do Cruzeiro.