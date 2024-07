Cristiano Ronaldo analisa classificação: ‘Tristeza no início e alegria no final’

Cristiano Ronaldo perde pênalti na prorrogação

Aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação em Frankfurt, um pênalti foi marcado em cima de Diogo Jota. Assim, CR7 chutou forte no canto esquerdo, mas o goleiro Oblak fez uma grande defesa. O choro chamou muita atenção e ocorreu pouco depois de Cristiano Ronaldo viver um episódio semelhante. Na final da Copa do Rei Saudita, em 31 de maio, o atacante chorou após a derrota do Al-Nassr para o Al-Hilal.

Após disputar cinco Copas do Mundo e em sua sexta Eurocopa, é a primeira vez que o astro não marca na fase de grupos das duas principais competições de seleções. Aos 39 anos, CR7 foi titular de Portugal nas três primeiras partidas e deu uma assistência, se tornando o recordista de passes para gol na história da Euro.