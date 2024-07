Costa Rica x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de uma improvável classificação para as quartas de final da Copa América, a Costa Rica encara o Paraguai nesta terça-feira (2), pela terceira rodada da fase de grupos. O jogo será no Q2 Stadium, no Texas, nos Estados Unidos, às 22h (de Brasília). Para avançar na competição, os costa-riquenhos precisam vencer os paraguaios, torcer por uma derrota do Brasil contra a Colômbia e ficar de olho nos critérios de desempate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Situação do Grupo D

Com a Colômbia já classificada, Brasil e Costa Rica disputam a outra vaga. A Canarinho, na segunda posição, tem quatro pontos. Enquanto a Costa Rica, na terceira, tem apenas um. Com o cenário mencionado anteriormente, os costa-riquenhos terão de ficar atentos ao saldo de gols. Atualmente, os brasileiros têm três gols de saldo, contra menos três da Costa Rica. Pela disparidade entre os números, o cenário é delicado para o time de Gustavo Alfaro, que precisa tirar um saldo de seis gols nesta terça.