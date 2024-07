Corinthians x Palmeiras: quem vendeu mais para a Europa?

Palmeiras e Corinthians duelam, nesta segunda-feira (1), pela 13ª rodada do Brasileirão, às 20h, no Allianz Parque. O jogo opõe clubes em momentos totalmente distintos, dentro e fora de campo. O Timão vive turbulência com a administração de Augusto Melo e luta na parte de baixo da tabela, enquanto o Alviverde tem tranquilidade na gestão e está no G4 do Campeonato Brasileiro.

Em comum, os times estão entre os maiores faturamentos do futebol brasileiro e ficam apenas atrás do Flamengo. Uma parcela das receitas se refere à venda de jogadores, algo que os clubes contam anualmente em seus balanços. Se tratando apenas de saídas para a Europa, o levantamento do “Bolavip” mostra que o Corinthians vendeu mais atletas nos últimos dez anos, mas perde por muito em números absolutos.