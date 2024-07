Corinthians negocia contratação de atacante da seleção uruguaia

America's Brian Rodriguez celebrates scoring his team's second goal during the 2024 Mexican Clausura football tournament match between America and San Luis at the Azteca stadium in Mexico City on March 29, 2024. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images) Crédito: -

O Corinthians abriu negociações para contratar o atacante Brian Rodríguez, de 24 anos, que pertence ao América do México. Atualmente, o jogador está com a seleção do Uruguai, na disputa da Copa América, nos Estados Unidos. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Meu Timão”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A negociação é tratada com cautela e também como muito complicada pelo Alvinegro. Afinal, o atacante tem mais dois anos de contrato no México, interessa a outros clubes e não é barato. Os mexicanos desembolsaram 6 milhões de dólares para contratá-lo do Los Angeles FC, em 2022 e só vai liberar o atleta se conseguir recuperar o investimento.

Por conta dos problemas externos e também financeiros vividos pelo Corinthians em 2024, o clube ainda trata com muita cautela o assunto. A diretoria sabe que precisa investir para fortalecer o elenco para o restante da temporada, mas sem fazer nenhuma loucura. Braian Rodríguez é um jogador que costuma atuar pelo lado esquerdo do ataque. Na última temporada, com a camisa do América do México, ele fez 40 partidas, com nove gols marcados e quatro assistências. Pela seleção uruguaia, são 23 jogos, quatro gols marcados, mas ainda não atuou nesta Copa América. Se contratado, o uruguaio disputaria a posição com o garoto Wesley, um dos destaques da equipe no ano, mas que constantemente recebe sondagens da Europa. Romero e Pedro Henrique também são alternativas.