Comemoração polêmica pode causar punição a Bellingham na Eurocopa

Meio-campista do Real Madrid anotou lindo gol de bicicleta que garantiu o empate da Inglaterra no último lance contra a Eslováquia

O meio-campista Jude Bellingham foi protagonista pela Inglaterra durante a Eurocopa, no último sábado (29). Isso porque ele foi o autor de um lindo gol de bicicleta, que garantiu o empate da Inglaterra contra a Eslováquia, no último lance do tempo normal do jogo. Com isso, o embate foi para a prorrogação. Kane marcou o segundo dos britânicos e assegurou a vitória por 2 a 1. Assim, carimbaram a classificação para as quartas de final da Eurocopa.

A grande questão é que a participação de Bellingham nesta etapa do torneio se torna uma incógnita. Afinal, a Uefa abriu investigação contra o jovem atleta com relação a sua comemoração após marcar contra a Eslováquia. No caso, ele fez um gesto levando a mão em direção à virilha e a moveu para frente e para trás. Ainda por cima, o meio-campista estava próximo ao banco de reservas.