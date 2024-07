Com legião ex-Barcelona, MLS divulga lista para o All-Star

Além do Inter Miami, Los Angeles Galaxy contribuiu para a convocatória com nome de história no Barça

Através de seus canais oficiais, a Major League Soccer (MLS) divulgou a lista dos 30 jogadores que defenderão o time All-Star da principal liga estadunidense em amistoso. O duelo em questão vai ser contra as estrelas da Liga MX, no dia 24 de julho. O técnico será Wilfred Nancy, atual comandante do Columbus Crew.

Como era de se esperar, figuras importantes do Inter Miami (equipe de melhor campanha na temporada regular) são presença marcante na lista. Curiosamente, todas elas com história no Barcelona, casos de Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi e Luis Suárez.

Entretanto, não são somente esses nomes na convocatória que tem, no currículo, passagem pelo clube da Catalunha. Isso porque também está na relação o meio-campista espanhol Riqui Puig, camisa 10 do Los Angeles Galaxy e formado em La Masia.

Ao chegar no clube com 14 anos de idade, ele completou seu processo de formação e se profissionalizou no Barça, onde ficou até 2021. Nesse ínterim, ele fez 57 jogos no time principal com dois gols, três assistências e dois títulos: LALIGA (2018/2019) e a Copa do Rei, em 2020/2021. Sua saída aconteceu, aliás, para se tornar reforço da representação de Los Angeles.