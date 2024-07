Bruno Guimarães faz apelo por união na Seleção: ‘queremos 100% da população’

Meio-campista detalha pressão por resultados com a Amarelinha, mas afirma que jogadores estão trazendo os torcedores para perto

Após se declarar aos torcedores, Bruno Guimarães voltou a falar, no domingo (30), sobre a relação da Seleção com os brasileiros. Em coletiva de imprensa, o meio-campista detalhou a pressão que os jogadores sofrem por resultados com a Amarelinha, mas reforçou que os atletas estão conseguindo atingir a expectativa.

“Quando vestimos a camisa da Seleção Brasileira, existe a pressão de sempre ganhar. Como não ganhamos as Copas dos últimos anos, é uma pressão a mais. Queremos trazer a torcida para perto, não que não estejam, mas queremos 100% da população. Sabemos que é difícil, mas estamos aqui por eles”, iniciou Bruno Guimarães.