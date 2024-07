Brasil x Colômbia: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira define a sua situação na Copa América nesta terça-feira (2). Afinal, encara a Colômbia às 22h (de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos. Se vencer a partida no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, a Canarinho avança de fase na primeira posição. No entanto, caso perca a equipe de James Rodríguez, Luis Díaz, Arias e companhia, que já está classificada às quartas, terá que torcer por um tropeço da Costa Rica.

Situação do Grupo D

O Brasil, na segunda posição, tem quatro pontos (Colômbia tem seis). A Costa Rica, em seguida, tem um, na frente do Paraguai, que ainda não pontuou. Ou seja, se a Canarinho perder o jogo desta terça, e a Costa Rica vencer o seu confronto, as equipes empatam com cinco pontos. Por levar vantagem no saldo de gols, a equipe de Dorival Júnior avança, neste cenário, para a próxima fase.