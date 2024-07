Botafogo anuncia a contratação de Allan

No dia em que completa 130 anos, o Botafogo começou a anunciar os novos reforços para o segundo semestre de 2024. O primeiro deles é, então, o volante Allan, que assina vínculo com o Mais Tradicional até 2026. O clube, em suas redes sociais, divulgou um vídeo com imagens do jogador vestido com o manto alvinegro, em lembranças de sua infância. O título é “Sonho virou realidade”.

“Sou a prova viva de que sonhos podem se tornar realidade. Desde pequeno, me tornei, portanto, herdeiro de uma paixão infinita, que passa de geração em geração. Uma paixão pelo clube que carrega o esporte em seu DNA, que me apresentou ao futebol e me fez lutar e acreditar que era possível. Agora, vestir essa camisa é mais que um sonho, é realidade. Agora, sou mais que um jogador. Sou Allan e jogador do Botafogo”, pontuou o reforço.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Allan tem 33 anos e estava no Al Wahda, dos Emirados Árabes. Revelado pelo Vasco, ele também tem passagens por Deportivo Maldonado (URU), Udinese (ITA), Napoli (ITA), Everton (ING) e Seleção Brasileira, equipe pela qual, em 2019, sagrou-se campeão da Copa América, em pleno Maracanã.