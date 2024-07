Bigode marca, Santos vence a Chape e volta ao G4 da Série B

Alívio para o Santos. Nesta segunda-feira (1/7), o Peixe não conseguia sair do 0 a 0 com a Chapecoense na Vila Belmiro, pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro. Mas, aos 47 da etapa final, Willian Bigode, de cabeça, definiu o duríssimo 1 a 0 que fez o time não apenas entrar no G4, como assumir a vice-liderança, com 22 pontos.

Os times buscaram o gol, principalmente no primeiro tempo (28 finalizações, 14 para cada time), mas a pontaria estava bem ruim. O Peixe foi superior na etapa final e até acertou a trave dos visitantes. Mas gol mesmo apenas no finzinho. Com a derrota, a Chape é a 16ª com 14 pontos, às portas do Z4.

Muita vontade, pouca eficiência

Os times buscaram muito o ataque no primeiro tempo, tanto que cada cada time finalizou 14 vezes, embora poucas na direção certa. Com mais volume, o Peixe buscou jogadas pelos flancos com Patati e Otero, revezando pelas duas pontas. Otero foi mais objetivo, mas seus cruzamentos estavam imprecisos. Patati, por sua vez, buscou mais lances indivuduais. Teve vontade, mas errava muito e ainda perdeu a melhor chance do Santos nesta etapa. A Chape tentou aproveitar a insegurança defensiva do rival e teve duas voas chances claras, ambas defendidas pelo goleiro Brazão (que estava ansioso e falhava em algumas saídas). No fim da etapa, com 0 a 0, a torcida santista vaiou o time.