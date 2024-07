Balotelli é flagrado em situação vergonhosa durante férias

Centroavante polêmico está sem clube após sair do Adana Demirspor, da Turquia. Atacante passa as férias na cidade de Lignano, na Itália

O atacante Mario Balotelli tem sua carreira marcada por polêmicas dentro e fora de campo. A propósito, foi o principal motivo que encurtou suas passagens em grandes clubes como Inter de Milão, Milan, Manchester City e Liverpool. Além é claro do seu curto auge, apesar de se mostrar talentoso.

“Caímos, rolamos, brincamos com os amigos. Não vejo onde está o problema. Depois de uma Itália como esta, a notícia que precisa sair é que estou bêbado”, desabafou o atacante italiano.

Um homem tenta ajudá-lo a se levantar. Depois do conteúdo viralizar, Balotelli se posicionou através das redes sociais e ainda criticou a trajetória da Itália nas redes sociais.

Trajetória de Balotelli

Aliás, o atacante surgiu como uma grande promessa ainda nas categorias de base da Inter de Milão. O jogador passou três temporadas na equipe italiana, mas por problemas de indisciplina foi negociado ao Manchester City, onde também repetiu os mesmos erros. Em 2013, Balotelli retornou à Itália, mas para defender o Milan. No país ainda atuou por Brescia e Monza.

Em seguida, voltou a Inglaterra para jogar pelo Liverpool. Também se transferiu para clubes da França como Nice e Olympique de Marselha. Já pela seleção da Itália, disputou grandes competições como a Eurocopa de 2012, a Copa das Confederações no ano seguinte e a Copa do Mundo em 2014, no Brasil.

