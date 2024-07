Bahia x Flamengo (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor de Aço recebe os Garotos do Ninho nesta terça-feira (02/07), no Edgard Santos

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (02/07), às 15h (de Brasília), no Edgard Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo promete muito equilíbrio e emoção. Afinal, os times competem pela parte de cima da tabela de classificação.

LEIA MAIS: Marcos Braz abre o jogo sobre situação de Gabigol no Flamengo

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço vem de uma derrota para o Santos no CT Rei Pelé. No entanto, as joias baianas chegam motivadas em campo. Afinal, os comandados de Rogério Ferreira estão na quinta colocação do campeonato. O técnico aposta na qualidade de Roger e na eficiência de Ruan Pablo para conquistar um resultado positivo dentro de casa.

Como chega o Flamengo

No segundo jogo de Filipe Luís como técnico, os Garotos do Ninho tentam dar uma resposta positiva como visitante. Afinal, na estreia do treinador, as joias rubro-negras apresentaram pouco repertório ofensivo e foram derrotadas pelo Fortaleza na Gávea.