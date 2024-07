Áustria x Turquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Contudo, o técnico Ralf Rangnick terá que fazer mudanças no setor ofensivo da equipe. Isto porque o ponta-esquerda Patrick Wimmer, do Wolfsburg, cumprirá suspensão e vai desfalcar o time. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade de o ponta-direita Romano Schmid perder a vaga entre os titulares.

A classificação dos austríacos para as oitavas de final da Euro 2024 foi um dos destaques da primeira fase da competição. A seleção vem de uma grande vitória por 3 a 2 sobre a Holanda e chega embalada para tentar superar a Turquia nesta terça-feira. Além disso, a Áustria encerrou na liderança do Grupo D, na frente de França, Holanda e Polônia.

Assim, Konrad Laimer, do Bayern de Munique, e Christoph Baumgartner, do RB Leipzig, serão escolhidos para começar entre os titulares, ao lado do incontestável Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund.

Como chega a Turquia

Por outro lado, a Turquia também enfrenta alguns problemas na escalação para as oitavas de final. O camisa 10 e principal armador da seleção, Hakan Çalhanoglu, da Inter de Milão, está suspenso, assim como o zagueiro Samet Akaydin, ambos advertidos com amarelo no jogo contra a República Tchéquia, na última rodada da fase de grupos.

Dessa maneira, Orkun Kokçu e Merih Demiral, ambos experientes, deverão começar a partida entre os titulares da Turquia. Por fim, o goleiro Mert Gunok participou dos últimos treinamentos da equipe e pode voltar a ser utilizado após sofrer um incômodo no joelho.