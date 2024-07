Após recusa de Cuca, Fluminense conversa com Mano Menezes e Odair Hellmann

Diretoria tricolor acredita que é necessário trazer um nome experiente e que mude a filosofia para fugir do rebaixamento no Brasileirão

Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o Fluminense busca um novo treinador para substituir Fernando Diniz. Mesmo com a confiança no trabalho de Marcão, a diretoria acredita que é necessário mudar a filosofia e trazer um nome mais experiente para fugir do rebaixamento. Assim, Mano Menezes e Odair Hellmann são os favoritos a assumir o comando da equipe carioca. A informação é do portal “ge”.

Antes disso, o Tricolor consultou um velho conhecido: Cuca. Contudo, o representante do treinador informou que ele não irá trabalhar agora e também recusou outros clubes desde sua saída do Athletico. O perfil do novo comandante, portanto, é alguém que tenha um bom histórico na competição nacional e que seja experiente para facilitar a gestão do grupo.