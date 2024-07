Após mudança no modelo de negócio, Coutinho chegará por empréstimo ao Vasco

Duhail's Brazilian midfielder #09 Philippe Coutinho stands over the ball during the AFC Champions League Group E football match between Qatar's Al-Duhail and Iran's Persepolis at Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha on October 2, 2023. (Photo by Karim JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images) Crédito: KARIM JAAFAR

Após longa negociação, o Vasco encaminhou o acerto com Philippe Coutinho, do Aston Villa, por empréstimo de um ano. Nas últimas semanas, o jogador, que chegou a se aproximar de uma rescisão, viu o modelo de negócio sofrer alterações e não virá em definitivo. A informação é do portal ESPN. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Isso acontece, pois o Aston Villa fez um alto investimento na contratação do meio-campista e optou por não rescindir o contrato que vai até junho de 2026. Diante deste contexto, o Cruz-Maltino terá opção de compra ou de um novo empréstimo para clubes brasileiros depois desse período de um ano.

A partir de agora, o Vasco não tem mais empecilhos para anunciar o jogador, algo que deve acontecer ao longo desta semana. Com muita identificação com o clube carioca, o meio-campista sempre deixou claro que gostaria de retornar ao futebol brasileiro, sobretudo a instituição que o revelou. Em meio à negociação, o clube de São Januário atendeu as exigências de Coutinho e encaminhou as contratações do volante Souza e do meia-atacante Alex Teixeira, também crias da divisão de base cruz-maltina Identificação e clube do coração O cria da Colina mostrou que já está de olho nos craques cruz-maltinos e passou a seguir o francês Payet e o argentino Vegetti. Caso confirme seu retorno, o meio-campista só poderá atuar a partir de 10 de julho, quando abre a janela. O menino Gui, símbolo da torcida do Vasco, postou uma foto com Souza, Alex Teixeira e Philippe Coutinho. A imagem deixou a torcida eufórica nas redes sociais.