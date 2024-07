António Oliveira reencontra Palmeiras com risco de demissão

Primeiro Dérbi do treinador foi histórico e fortaleceu o trabalho do comandante. Agora, português chega para o clássico balançando no cargo

No dia 12 de fevereiro, António Oliveira disputou seu primeiro Dérbi, sendo apenas seu terceiro jogo no comando do Timão. O Palmeiras abriu vantagem de dois gols no placar, tinha um jogo controlado e parecia que ganharia mais um clássico sem dificuldade. Com dois jogadores a menos, com zagueiro improvisado no gol e um golaço nos acréscimos, o Corinthians conseguiu buscar o empate. O resultado fez com que o treinador saísse muito fortalecido da Arena Barueri.

António Oliveira terá uma missão nesta segunda-feira (1). Não ser demitido. O Corinthians encara o Palmeiras , no Allianz Parque, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, com o treinador muito pressionado no cargo. Situação muito diferente do primeiro dérbi vivido pelo português.

O empate, aliás, até amenizou a eliminação precoce no Paulistão, algo que já estava engatilhado antes da chegada de António Oliveira. O resultado deu tranquilidade para o treinador trabalhar com a equipe para o restante da temporada. Situação que agora está completamente diferente nos dias atuais.

Com nove pontos em 12 rodadas, o Timão venceu apenas uma vez no Brasileirão e tem o segundo pior ataque entre as 20 equipes. Além disso, não sabe o que é vencer há nove jogos. Com um aproveitamento de 25% e a 19° colocação, faz com que António Oliveira fique ameaçado no cargo. Uma derrota pode resultar em demissão.

O rendimento e a postura da equipe no clássico serão determinantes para a análise da continuidade ou não do treinador no clube. Assim, o reencontro entre António Oliveira pode não terminar como o último. Mas também pode fortalecer o trabalho do treinador para o restante da temporada com uma vitória.