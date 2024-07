António Oliveira elogia time e evita falar sobre demissão no Corinthians

O técnico António Oliveira segue com dificuldades para retomar as vitórias e com risco de sair do Corinthians. Depois da derrota no clássico para o Palmeiras, no Allianz Parque, o treinador elogiou a atuação do time e evitou falar sobre demissão da equipe paulista.

“Volto a repetir: não me convidem para ir ao circo. Eu sei que é o que vende. Eu percebo que querem sangue. Chamem o presidente ou o Fabinho aqui…Eu sou técnico de futebol, não administrador do clube. Essas perguntas você tem que fazer a quem é de direito. Respeito a sua pergunta, mas não quero entrar nisso. Isso aqui fica para a próximas perguntas, não perguntem a mesma coisa”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Gustavo Henrique pede ‘mais coragem’ ao Corinthians