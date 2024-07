Alisson chama a atenção para os chutes de fora da área e reforça: ‘eu não jogo sozinho’

Titular da Seleção, Alisson faz alerta para a qualidade do ataque da Colômbia, adversária do Brasil na terça-feira

Qualidade do ataque colombiano

Ainda sobre os chutes de longa distância, Alisson fez um alerta para a qualidade do ataque da Colômbia que, inclusive, conta com Luis Díaz, companheiro do goleiro no Liverpool.

“Enquanto equipe temos essa preocupação dos chutes a longa distância, eles tem qualidade, não só o James, conheço bem o Luis Díaz, tem muita criatividade, finaliza muito bem. Seleção de muita qualidade que nos trará muitos desafios, mas estamos nos preparando para neutralizar as chances deles, é um pacto que temos entre nós, melhorar o sistema defensivo. Além disso, é uma equipe que defende muito bem, obtém bons resultados. Assim, faz parte da nossa mentalidade para esse jogo, para o decorrer da competição e para toda a trajetória da seleção que temos pela frente”, alertou.

