Acordo com Mano Menezes causa reações distintas em torcedores do Fluminense; veja repercussão

Lanterna do Campeonato Brasileiro, Tricolor encaminha acerto com sucessor de Fernando Diniz e movimenta as redes sociais

O Fluminense escolheu seu potencial audaz na luta contra o rebaixamento: Mano Menezes. A decisão do clube, no entanto, causou emoções e reações controversas entre torcedores nas redes sociais. O sinal verde do técnico à proposta do Tricolor mobilizou o X, antigo Twitter, e passou longe da concordância entre arquibancada e dirigentes.

Entre a predominância negativa ao nome de Mano Menezes, alguns tricolores apostaram no ‘pragmatismo’ do técnico para dar vida ao Fluminense na Série A do Brasileirão. Há quem aposte no método do treinador para alcançar outro resultado notável em sua trajetória.

“Não gosto do Mano Menezes, mas o pragmatismo dele já alcançou bons resultados em alguns times. Se esse retranqueiro livrar a gente do rebaixamento, está ótimo”, escreveu Gabriel Miranda, torcedor do Fluminense.