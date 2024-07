Abel Ferreira exalta os jovens do Palmeiras

Nesta segunda-feira (01), o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque. O duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro foi fundamental para o Verdão retornar a vice-liderança do torneio e, de quebra, não perder o Flamengo de vista, pois o rival está no topo da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo depois do confronto, Abel Ferreira compareceu a sala de imprensa e exaltou os garotos que integram o elenco profissional. Inclusive, falou sobre a relação entre eles e os atletas mais velhos.