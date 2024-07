Venezuela goleia Jamaica e enfrenta o Canadá na Copa América

Placar de 3 a 0 colocou os sul-americanos como líderes do Grupo B Crédito: Jogada 10

A Venezuela terminou o Grupo B da Copa América na liderança. No fechamento da primeira fase, a equipe dirigida por Fernando Batista passou pela Jamaica, por 3 a 0, e se colocou como adversária do Canadá nas quartas de final. Com isso, a Argentina (líder do Grupo A) encara o Equador, segundo colocado no Grupo B. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apesar da situação na tabela, quem tinha a posse de bola, nos minutos iniciais, eram os jamaicanos. Nesse sentido, a Vinotinto se postava com marcação mais retraída, tendo de apostar na transição rápida.

No decorrer da etapa inicial, a Venezuela até conseguiu diminuir a distância na questão do controle da posse. Contudo, os Reggae Boyz tinham mais facilidade na troca de passes capaz de envolver a marcação. Restava apenas ajustar o último ato dos lances, já que faltava pontaria para ameaçar, com mais intensidade, o goleiro Rafael Romo. Já nos minutos finais do primeiro tempo, os sul-americanos conseguiram a chance mais aguda de gol em um lance fortuito. Quando pegou a bola do lado direito do ataque, Darwin Machís levantou a cabeça e aparentou tentar o cruzamento. Porém, o efeito levou a pelota em direção ao ângulo esquerdo do goleiro Jahmali White que precisou se esticar todo para defender. Pra não deixar dúvida As equipes voltaram para o segundo tempo e, com três minutos, o que faltou em eficiência rapidamente apareceu. Após cruzamento vindo do lado esquerdo, Edouard Bello apareceu por trás da marcação e testou pro chão, superando White. Placar aberto e muita festa dos venezuelanos que eram maioria esmagadora no Q2 Stadium.