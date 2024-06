Thiago Almada acerta com o Botafogo e é o novo reforço do clube

Valores totais da transferência beiram os R$ 140 milhões e fazem do argentino a contratação mais cara da história do futebol brasileiro

Thiago Almada é o novo reforço do Botafogo. Segundo o “Canal do TF”, a Eagle Football fechou um acordo com o Atlanta United (EUA) para a transferência do meia-atacante argentino no segundo semestre de 2024 neste sábado (29). A transferência está avaliada em um total de 25 milhões de dólares (R$ 137,4 milhões na cotação atual). São, desse modo,22 milhões fixos e mais três milhões em bônus acordados no contrato.

Com isso, Almada se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro em valores nominais. Dessa forma, a contratação supera a do colega de equipe Luiz Henrique, que chegou no início do ano por 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões). Almada em breve se juntará ao elenco alvinegro. Em seguida, disputará as Olimpíadas de Paris-2024 pela seleção argentina.