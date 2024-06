Série B: Amazonas, com gol de Jô, empata com Avaí fora de casa

Na Ressacada, em Santa Catarina, amazonenses saem na frente com um gol do ex-Seleção. Time da casa busca o 1 a 1 e ainda perde pênalti

Avaí e Amazonas fizeram um bom jogo na manhã deste domingo, na Ressacada, pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro. Atuando em casa, o Avaí buscou muito o gol, com mais posse e (60%) e finalizações ( 17 a 4). Mas saiu atrás do placar, gol do veterano Jô. Contudo, emopatou ainda no primeitro temopo com o zagueiro ThiagoPagnussat. Na etapa final buscou a virada, desperdiçou um pênalti, com João Paulo cobrando para defesa de Marcão. Entretanto, a bola não entrou. O jogo fucou no 1 a 1.

O Avaí assume a liderança, com 23 pontos. Mas não deve mater a posição, já que América-MG (22), Operário (21) e Sport (20 ainda jogarão na rodada. Contudo, seguirá no G4. O Amazonas, com esse pontinho, passa a Ponte Preta (que jogará um clássico com o Guarani neste domigo) e vai aos 16, em 13º.

Jô põe o Amazonas na frente, mas Avaí empata

O veterano Jô, ex-Atlético-MG, Corinthians e Seleção, colocou o Amazonas na frente escorando cruzamento de Ênio, da esquerda, aos 15 minutos. Contudo, cinco minutos depois, outro ex-Atlético-MG, o zagueiro Thiago Pagnussat aproveitou um rebote da defesa após chuveirinho na área, batendo cruzado. E os catarinenses quase fizeram o sefgundo aos 24 com Hygor desperdiçando a chance para virar o placar. Mas o jogo era lá e cá e o Amazonas teve a chance de ficar mais uma vez na frente, com Matheus Serafim, aos 44, em finalização para grande defesa de César.