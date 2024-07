São Paulo permanece invicto contra Rogério Ceni; veja os números

Neste domingo (30), o São Paulo levou a melhor contra o Bahia ao vencer por 3 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time do MorumBIS chegou aos 21 pontos e assumiu a quinta colocação do torneio nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da vitória diante do seu torcedor, o Tricolor Paulista manteve a escrita de nunca perder de Rogério Ceni. O agora treinador do Bahia, tem uma linda história no São Paulo, porém como atleta, onde atuou de 1992 a 2016.